Perefeitura já cadastrou mais de 1,6 mil famílias na operação “Cheia 2021”

Às vésperas da divulgação do segundo alerta de cheias na capital pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), já cadastrou mais de 1,6 mil famílias pela operação “Cheia 2021”. Os cadastrados residem nos bairros Mauazinho, zona Leste; Educandos, zona Sul; São Jorge, zona Oeste; e São Geraldo, zona Centro-Sul.

Nesta quinta-feira, 29/4, data em que a cota do rio Negro registrou a marca de 28,98 metros – faltando apenas dois centímetros para que seja atingida a cota de situação de emergência – começaram a ser visitados o bairro Aparecida, e uma área conhecida como Bairro do Céu, no Centro.

Coordenada pelo Comitê Gestor de Pronta-Resposta, a operação Cheia 2021 é formada por representantes das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp), Casa Militar, Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Fundo Manaus Solidária, além da Semasc.

Prevenção

As ações da operação Cheia 2021 visam garantir a prevenção e a antecipação do atendimento às famílias, que anualmente sofrem por conta do fenômeno da cheia. Ao todo, 15 bairros da capital estão sendo monitorados: Mauazinho, São Jorge, Educandos, São Geraldo, Aparecida, Centro, Bairro do Céu, Raiz, Betânia, Puraquequara, Colônia Antônio Aleixo, Compensa, Santo Antônio, Tarumã, Cachoeirinha, além de 27 comunidades ribeirinhas.