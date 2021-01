Perseguição alucinada termina com assaltantes presos na Cidade de Deus

MANAUS – Uma perseguição alucinada na noite de sexta-feira, (8), terminou com dois criminosos presos na avenida Grande Circular, bairro Cidade Deus, zona Norte de Manaus. Os acusados estavam um um carro prisma roubado e passavam pela Avenida quando foram percebidos pelos polícias militares da Rocam.

Os polícias deram início a uma perseguição e nas proximidades do SEST SENAT, os criminosos perderam a direção do carro e colidiram o veículo com outros que estavam estacionados. A dupla acabou presa com uma arma de fogo caseira calibre 12.

O carro roubado foi recuperado e os bandidos levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação