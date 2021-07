Pescadores recebem mais de 12 mil cestas de alimentos

Pescadores de nove municípios do Amazonas receberam 12.347 cestas de alimentos da cota de 60.595 distribuídas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a várias comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar do Estado.

Do início do mês até agora, foram beneficiados os municípios de Maués (372), Boa Vista do Ramos (577), Nhamundá (374), Parintins (1.008), Presidente Figueiredo (49), São Paulo de Olivença (1.758), Caapiranga (455), Iranduba (1.429) e Manacapuru (6.325).

Devido às longas distâncias, problemas de logística e de escoamento – que só é possível por via fluvial –, a Conab está utilizando o recurso de balsas e de armazéns próprios em outros Estados. Para a logística dos pescadores, a operação também conta com a participação do governo estadual (Sepror) e dos ministérios da Cidadania e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A ação é executada pela Conab em quase todas as regiões brasileiras, e é garantida por meio do Termo de Execução Descentralizada 08/2020, firmado com o Ministério da Cidadania. A distribuição de alimentos tem como objetivo minimizar os efeitos da crise econômica e social gerados em função da pandemia de Covid-19.