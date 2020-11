Pesquisa ‘boca de urna’ aponta Amazonino e David no segundo turno

Conforme pesquisa do Instituto Pontual, os candidatos Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) estão no segundo turno. O estudo foi divulgado assim que as votações foram encerradas.

O instituto entrevistou mil pessoas neste domingo (15). A margem de erro da pesquisa é de 3,1% e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-01240/2020.

O resultado oficial das eleições em Manaus deve ser divulgado até as 20h30 deste domingo, conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).