Pesquisa Genial/Quaest: Lula lidera com 39% e Flávio chega a 30%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da corrida presidencial de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5). O levantamento aponta 39% das intenções de voto para Lula, uma queda de um ponto percentual em relação à pesquisa anterior, realizada em julho.

Flávio Bolsonaro (PL) avançou de 28% para 30% e reduziu a distância para o presidente. Com o resultado, a vantagem de Lula caiu de 12 para nove pontos percentuais.





Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem empatados tecnicamente, ambos com 4% das intenções de voto. Romeu Zema registra 2%. Outros 10% dos entrevistados ainda não decidiram em quem votar, enquanto 8% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

A pesquisa aponta diferenças entre os eleitorados feminino e masculino. Entre as mulheres, Lula registra 38%, contra 26% de Flávio Bolsonaro. Já entre os homens, o petista tem 37% e o senador do PL aparece com 34%.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Lula permanece à frente de todos os adversários testados. Na disputa contra Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o senador soma 39%. A diferença de cinco pontos é menor que a registrada na pesquisa anterior, quando era de oito pontos.

Lula também aparece à frente de Ronaldo Caiado, com 45% contra 37%; de Romeu Zema, por 46% a 34%; e de Renan Santos, por 45% a 35%.

Avaliação do governo

A aprovação do governo Lula permaneceu em 48%, enquanto 47% dos entrevistados declararam desaprovar a administração federal. Na avaliação da gestão, 36% consideram o governo positivo, mesmo percentual dos que fazem uma avaliação negativa. Outros 26% classificam a administração como regular.

Sobre a pesquisa

A Genial/Quaest entrevistou presencialmente 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026.

Fonte: Jota