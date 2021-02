Pesquisa revela que consumidores devem continuar realizando compras online

Devido aos novos hábitos de compra dos consumidores, lojistas devem pensar e estruturar estratégias para atrair novos clientes e fidelizá-los

A pandemia de covid-19 impulsionou a realização de compras online no país, além de tornar o mundo mais digital, alterando os hábitos de compra dos consumidores. Apenas no primeiro semestre de 2020, o faturamento com as vendas online cresceu 47%, segundo pesquisa da Ebit/Nielsen. Contudo, novos dados apontam que este novo comportamento de consumo entre os brasileiros permaneça pós-pandemia.

Em 2021, de acordo com uma pesquisa realizada pela Social Miner e Opinion Box, 49% das pessoas pretendem realizar suas compras tanto em canais online quanto nos offline, 52% devem utilizar mais sites de e-commerce e 52% afirmam que vão comprar online, mas retirar os produtos em lojas físicas.

Com este hábito de compra online em ascensão, os lojistas precisam estruturas estratégias para bem receber e atender às novas demandas que possam surgir, como ter um site seguro e confiável para os clientes, rápido atendimento, e boa logística e frete razoável para as entregas — 54% entrevistados alegaram que as entregas atrasaram muito, enquanto 63% desistiram da compra por conta do alto valor do frete, sendo um fator de atenção que pode atrapalhar na reputação da marca e confiabilidade do consumidor.

Além das pessoas que já realizam compras online, o lojista também deve se atentar àqueles que ainda não migraram para essa modalidade, já que, de acordo com a pesquisa, 27% das pessoas afirmam que não se sentem seguros para comprar online. Enquanto 39% afirmam ter abandonado uma compra por não confiar na loja.

Para atrair clientes para sua loja virtual é preciso conhecê-los, em busca de oferecer o produto ideal. Além disso, esteja presente nas redes sociais, tanto para divulgar sua loja e seus produtos quanto para sanar possíveis dúvidas dos clientes — um bom atendimento é capaz de fidelizar possíveis compradores.

Uma outra dica é investir em marketing de conteúdo, estratégia eficaz para que se baseia na jornada de compra (conscientização, consideração e decisão), proporcionando aos potenciais clientes informações relevantes e que o guiam até seu produto, gerando oportunidades de vendas. Portanto, ter um bom site e estabelecer um relacionamento amigável com os compradores são fatores decisivos para atraí-los.