Péssima infraestrutura preocupa moradores de Tefé

As estradas da Emade e da Agrovila, localizadas em Tefé (a 525 quilômetros de Manaus) são motivos de preocupação para os moradores. As vias estão praticamente intrafegáveis devido às péssimas condições do asfalto, o que prejudica o comércio local.

As estradas interligam as áreas urbana e rural de Tefé, o que facilita o escoamento da produção agrícola e movimentação do comércio. Com as dificuldades para utilização da estrada, os comerciantes já contabilizam prejuízos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tefé deverá prestar informações sobre obras nas duas estradas, bem como investimento e duração de serviços.