Pessoas em atraso com a 2ª dose do imunizante devem buscar pontos vacinação

A Prefeitura de Manaus alerta as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose do imunizante contra a Covid-19 a procurar um dos pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus, para completar o esquema vacinal. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), atualizados nesta quarta-feira, 19, apontam que 14,6 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, entre os meses de janeiro a abril, estão em atraso com a segunda parte da vacinação.

Idosos e trabalhadores de saúde, que fazem parte dos primeiros contemplados com a imunização, representam a maior parte dos que estão em falta na segunda dose da vacina contra a Covid-19. No total, estão em atraso com a segunda dose 7.978 idosos e 3.651 trabalhadores de saúde. Esses dois grupos receberam a vacina CoronaVac, que tem até 28 dias de intervalo entre doses, ou a AstraZeneca, que deve ter a segunda dose aplicada até 84 dias após a primeira.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, destaca que é muito importante que essas pessoas finalizem o ciclo de vacinação para se proteger da Covid-19. “A vacina, somada ao uso de máscara, higienização das mãos e ao distanciamento social, é uma barreira muito importante contra o novo coronavírus, por isso é preciso completar essa proteção”, informa.

A secretária orienta os que estão em atraso com a segunda dose a comparecerem ao ponto de vacinação mais próximo, levando documento de identificação original com foto, CPF e a carteira de vacinação. “Mesmo que tenha perdido o prazo é fundamental tomar a segunda dose, por isso estamos alertando a população sobre a importância de priorizar essa tarefa”, assinala.

A aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 é agendada eletronicamente pela plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/) que, na opção “Consultar 2ª Dose”, indica o dia, a hora o local onde o usuário deve comparecer para completar o esquema de vacinação.

Quem não comparecer aos pontos de vacinação na data marcada pelo Imuniza Manaus, deve ir diretamente às estações de vacinação da Semsa, uma vez que a plataforma não realiza reagendamentos para quem está em atraso na imunização.

Shádia destaca que a recomendação do Ministério da Saúde é que todos recebam as duas doses, mesmo fora do intervalo preconizado. “Cumprir o ciclo de vacinação definido pelos laboratórios fabricantes é fundamental para garantir a eficácia da vacina, dentro dos padrões estabelecidos. Por isso estamos alertando a população sobre a importância de priorizar essa tarefa”, salienta.

O agendamento eletrônico, coordenado pela Semsa na plataforma Imuniza Manaus, tem o objetivo de organizar o atendimento, evitando aglomerações e reduzindo o tempo de espera. Mas o usuário que não tem cadastro, pode verificar a data indicada na carteira de vacinação e ir diretamente ao posto para receber a vacina.

Os pontos de vacinação funcionam das 9h às 16h para receber os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que atendem aos critérios do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, na vacinação contra a Covid-19. Os que perderam a data, seja a indicada pelo Imuniza, seja a que consta no cartão de vacinação, podem e devem receber a segunda dose em um dos postos da Semsa.

Pontos de vacinação com funcionamento das 9h às 16h:

Zona Norte

Supermercado Coema

Avenida Torquato Tapajós, 5.890, Novo Israel

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) – exclusiva para trabalhadores da saúde – rua Teresina, 495, Adrianópolis.

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc – AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste.