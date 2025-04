PF deflagra operação contra garimpo ilegal no Parque Nacional dos Campos Amazônicos

A Polícia Federal deflagrou na última sexta-feira (11) a Operação Murus Viridis, com o objetivo de combater o garimpo ilegal no interior do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, unidade de conservação de proteção integral localizada entre os estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.





A ação contou com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Força Nacional de Segurança Pública.

Durante a operação, foram inutilizados seis escavadeiras hidráulicas, três caminhões, nove motores-bombas, três motocicletas e seis caixas separadoras. Também foram desmobilizados 16 barracões de garimpo e apreendidos cerca de oito mil litros de óleo diesel.

Segundo a PF, além da destruição das estruturas ilegais, foram realizadas diligências para coleta de informações e elementos de inteligência que devem subsidiar novas investigações. O objetivo é identificar os responsáveis pelo financiamento da atividade ilegal e possíveis conexões com o crime organizado.

A operação faz parte de uma estratégia mais ampla de enfrentamento aos crimes ambientais na Amazônia Legal, com foco na desarticulação das cadeias logística e financeira do garimpo ilegal e na proteção de comunidades tradicionais e ecossistemas da região.

Fonte: g1/Amazonas