PF faz operação contra fraudes e falsificação de documentos

A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quarta-feira (14), operação contra uma organização criminosa especializada em falsificar documentos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de Identidade Nacional (CIN), além de também fraudar o Auxílio Brasil, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e o Auxílio Emergencial.

Cerca de 50 policiais, inclusive com a atuação do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), saíram às ruas com a operação Simulatum, cumprindo dois mandados de prisão preventiva, cinco de prisão temporária e 10 de busca e apreensão nos estados da Bahia e Pernambuco.

Segundo a PF, as investigações começaram após várias prisões em flagrantes de pessoas que eram usadas para realizarem saques de benefícios em nome de terceiros, utilizando documentos falsos, como a CNH.

O prejuízo estimado com a venda dessas carteiras chega a R$ 5 milhões, e com fraudes em benefícios, cerca de R$ 2 milhões.

Os envolvidos vão responder por organização criminosa, estelionato majorado, uso de documentos falsos, falsificação de documentos públicos, o que podem levar a 24 anos de prisão.

Simulatum, expressão latina que significa “simulado”, se refere ao caráter fraudulento e intencional dos desvios de valores identificados durante as investigações.

Fonte: CNN Brasil