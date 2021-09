PF prende prefeito gaúcho com ‘Meio Milhão’ para financiar golpe de 7 de setembro

A PF flagrou o prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba (PSL), conhecido como “Gringo”, com R$ 505 mil em Congonhas (SP). O dinheiro seria para financiar os atos pró-golpe do dia 7 de setembro, segundo denúncia enviada ao senador Humberto Costa (PT-PE), membro da CPI da Covid. A comissão encaminhou a denúncia ao STF.

A Polícia Federal (PF) flagrou na última quinta-feira (26) o prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba (PSL), com R$ 505 mil no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

O dinheiro foi encontrado armazenado em caixas de papelão durante a inspeção por raio-x. A PF disse que, ao ser abordado, o prefeito, conhecido como “Gringo”, afirmou não saber o valor total transportado.

Na sequência, teria dito que carregava R$ 1,4 milhão. A informação foi publicada pelo blog do Fausto Macedo.

“Em virtude da dúvida sobre a origem lícita do numerário, o montante foi apreendido pela Polícia Federal, todavia, durante a contagem, foi constatado que a soma era de R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), contrariando as versões do passageiro”, informou a corporação em nota.

As informações chegaram à CPI da Covid, que encaminhou a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. “Esse prefeito viria num avião fretado, imaginando que não houvesse controle da Polícia Federal”, destacou o senador Humberto Costa (PT-PE) nesta quarta na comissão. “Os indícios são de que os recursos viriam para financiar o ato contra a democracia o dia 7 de setembro”, afirmou o parlamentar, que havia pedido ao presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), um encaminhamento da denúncia ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), endossou o petista. “Essa informação dá conta do financiamento de crimes contra a ordem democrática, contra o Estado democrático de direito que deve acontecer nos próximos dias”, disse. “Essa denúncia pode dar conta de um esquema criminoso, de financiamento contra a democracia”.

