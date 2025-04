‘Picanha para todos os trabalhadores’, é a promessa de Josildo de Oliveira se ganhar a eleição no Especial

Com a proximidade das eleições no Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial) no próximo dia (22/04) e a alta rejeição à chapa-2 em todas as garagens, diretores e trabalhadores do Sindicato dos Rodoviários resolveram apelar para a promessa de coisas impossíveis.





Picanha para todos

Hoje de manhã, trabalhadores do Sindespecial flagraram o candidato a presidente nas eleições arranjadas para o Sindespecial, Josildo Silva de Oliveira e seu irmão Josenildo Mossoró Silva de Oliveira, em frente da garagem da empresa Transena, prometendo ‘picanha’ para mais de 4 mil trabalhadores do sistema.

Josildo e todos os Oliveiras da diretoria dos Rodoviários, entraram com ação na justiça para derrubar a diretoria legitimamente eleita há três anos e conseguiram uma liminar, que pode cair a qualquer momento.

Para o presidente legitimamente eleito em 2022, William Enock, a tentativa de se empoleirar na categoria não é de hoje. “Eles já tentaram várias vezes, com liminar concedida pela justiça”.

“Essa é a maneira que os 04 Oliveiras da Silva, usam para se manterem nos Rodoviários. Sempre com ‘chapa única’ e com uma tropa de choque mantida por eles”, finaliza Enock.

Assista a promessa da ‘picanha do Josildo’ para os trabalhadores do Especial: