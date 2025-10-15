Pintou mais que um clima: Brasil e EUA se reúnem para discutir a taxação extra de Trump, nesta 5ª feira (16)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que Brasil e Estados Unidos se reúnem nesta quinta (16) para discutir a taxação extra sobre produtos brasileiros exportados ao mercado americano.





O encontro marca o primeiro diálogo oficial após a conversa entre Lula e o presidente Donald Trump, ocorrida no início do mês.

Em tom bem-humorado, Lula comentou a videoconferência recente com o americano: “Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica”, brincando com a fala de Trump sobre a “excelente química” entre os dois durante a Assembleia da ONU em setembro.

“Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação”, disse Lula em evento no Rio, adiantando que a pauta será reduzir o impacto das tarifas impostas aos produtos nacionais.

Do lado americano, Marco Rubio, secretário de Estado designado por Trump, comandará as tratativas. O Brasil será representado pelo chanceler Mauro Vieira, que liderará a delegação em Washington.

Reunião

Vieira desembarcou nesta terça-feira (14) na capital dos Estados Unidos para a agenda de trabalho.

Em entrevista recente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil vai oferecer os melhores argumentos econômicos para os Estados Unidos, para reverter o tarifaço ao Brasil.

O principal deles, segundo o ministro, é que a medida está encarecendo a vida do povo estadunidense.

Haddad lembrou ainda que os Estados Unidos já têm superávit comercial em relação ao Brasil e muitas oportunidades de investimento no país, sobretudo voltado para transformação ecológica, terras raras, minerais críticos, energia limpa, eólica e solar.

