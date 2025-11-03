Pirarucu manejado da RDS Mamirauá segue à venda nesta semana em Manaus

Os manejadores do município de Fonte Boa (AM), localizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, seguem com as vendas da “Feira do Pirarucu” ao longo desta semana, até durarem os estoques. As vendas reiniciam nesta terça-feira, 4 de novembro, sempre a partir das 7h, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), situada na Rua Álvaro Braga, nº 351, Parque Dez de Novembro – Zona Centro-Sul de Manaus.





A feira oferece cortes variados do pescado manejado de forma sustentável: carcaça (R$ 6/kg), ventrecha (R$ 15/kg), manta (R$ 22/kg), filé (R$ 32/kg) e cabeça (R$ 10/unidade).

Toda a produção é fruto do trabalho da Cooperativa de Manejadores da RDS Mamirauá, composta por 20 cooperados comprometidos com a conservação dos ecossistemas amazônicos e a geração de renda local.

Quinze famílias das comunidades Porto Novo e Porto Inhuma, além dos próprios cooperados, serão diretamente beneficiadas com os valores arrecadados.

“Cada quilo vendido representa muito mais do que um alimento na mesa: é o resultado de um trabalho coletivo que preserva os lagos, garante o sustento das famílias e mantém viva a floresta amazônica”, afirma Edvaldo Corrêa, gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS e coordenador da feira.

A Feira do Pirarucu é promovida pela Associação de Moradores e Usuários da Reserva Mamirauá Antônio Martins (Amurmam) e pela Cooperativa de Pesca Manejada e de Produtores da Reserva Mamirauá (COOPMAPREM), com apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e da Secretaria da Produção Rural (SEPROR), e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com apoio financeiro do Banco Bradesco, que vem incentivando o manejo sustentável do pirarucu no amazonas.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas e a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição apresenta resultados expressivos, como o aumento de 202% na renda média de milhares de famílias beneficiadas e a redução de 39% no desmatamento em áreas atendidas.