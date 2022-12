Pix terá novas regras para limite de transação a partir de 2023

As transações via Pix terão novas regras a partir do próximo ano, principalmente em relação aos limites de valores transferidos pelos usuários. As novidades foram anunciadas pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira (1º).

Segundo a autoridade monetária, os bancos não serão mais obrigados a determinar um limite de valor para cada transação, como acontece atualmente, mas deverão impor um teto por período de tempo. Se você possui limite de R$ 2 mil por dia, por exemplo, terá a possibilidade de usar o valor total em uma transação, caso necessário.

Apesar da novidade, as regras de alteração de limite continuam as mesmas, ou seja, a redução nos valores precisa ser liberada imediatamente pela instituição financeira. Já nos casos em que o correntista precisar aumentar o limite, o prazo para autorizar a ampliação pode variar de 24 a 48 horas após a solicitação.

Essa mudança objetiva simplificar as normas do sistema de pagamentos instantâneos e otimizar a experiência do usuário do Pix, ao mesmo tempo em que mantém o nível de segurança, de acordo com o BC. Vale destacar ainda que os limites de transações para pessoas jurídicas ficarão a critério de cada banco.

Mais mudanças a caminho

Outras novidades envolvendo a tecnologia lançada pelo BC há dois anos também foram anunciadas. Entre elas, está a oferta de customização das transações feitas no horário noturno, que passará a ser opcional — trata-se da função que permite definir um limite para as transferências por Pix das 20h às 6h, com esse horário podendo ser ampliado ou diminuído.

Há ainda alterações nas regras que afetam as funções Pix saque e Pix troco, com a finalidade de aproximar essas transações dos modelos convencionais. Com a mudança, o limite para ambas as operações salta de R$ 500 para R$ 3 mil durante o dia e de R$ 100 para R$ 1 mil à noite.

É importante ressaltar que a maioria das mudanças nas regras do Pix entrará em vigor a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Já os ajustes na gestão dos limites realizados por meio do app ou do canal digital do banco terão início no dia 3 de julho do próximo ano.

Tecmundo