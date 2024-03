PM apreende madeira e duas gaiolas com pássaros no Tarumã

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreendeu cerca de 13 metros cúbicos de madeira e duas gaiolas com pássaros, em ocorrências registradas na quinta-feira (28/03) e sexta-feira (29/03), em Manaus.





Na sexta, a equipe policial realizava patrulhamento, no bairro Tarumã, quando identificou um homem em um veículo com duas gaiolas com pássaros. Após abordagem, o homem informou que não possuía o documento de autorização para ter as aves.

O homem e o material foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na Rodovia AM-010, na quinta-feira, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina, quando visualizou um caminhão abandonado. Durante procedimentos, foi verificado que a chave estava na ignição e não havia nenhum responsável. No baú, o caminhão estava carregado com cerca de 13 metros cúbicos de madeira serrada do tipo prancha.

O veículo foi recolhido pelo guincho do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), porque estava sem bateria, e encaminhado para o 6° DIP.

Crime ambiental

A Policia Militar orienta que, quem transportar ou guardar madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal e utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.