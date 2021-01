PM e SSP-AM fazem escolta de cilindros doados por ONG a comunidade indígena

Comunidades indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira (a 855 quilômetros de Manaus) serão beneficiadas com a doação de 20 cilindros de oxigênio, de 50 litros cada, durante o sábado (16/01) e domingo (17/01). Doado pela Organização Expedicionários da Saúde, e transportado com apoio do Greenpeace, o material foi escoltado pela Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Os cilindros foram escoltados pelos policiais militares da Força Tática e agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) do local de carregamento até o aeroclube de Manaus, de onde seguirão ao município de destino.

De acordo com Wayne Silva, porta-voz do Greenpeace, a ONG vai transportar os cilindros com o apoio da federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, onde serão distribuídos para as enfermarias de fronteiras, para atender a comunidade indígena vítima da Covid-19.

O representante disse ainda que essa não é a primeira doação realizada pela organização. Ano passado, a equipe ficou oito meses realizando apoio humanitário durante a pandemia. Transportaram e doaram 60 toneladas de material de higiene e equipamento médico.

Para garantir a segurança e o transporte rápido dos cilindros de oxigênio, a SSP e a Polícia Militar atuaram.