PM recebe denúncia de maus-tratos contra crianças e prende babá no Centro de Manaus

MANAUS | Uma babá que não teve o nome divulgado, foi presa na noite de segunda-feira, (22), após supostamente agredir e abandonar crianças de 3, 4 e 6 anos dentro de residência na avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, zona Sul de Manaus.





De acordo com o sargento Lacerda, da 24º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), o mesmo foi acionado via CIOPS, para averiguar denúncia de maus-tratos a crianças.

Chegando no local o mesmo se deparou com as três crianças em condições desumanas dentro da casa. A babá ao ser questionada sobre as agressões acabou negando e foi levada para a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente, (DEPCA).

Chegando na delegacia, a criança de 6 anos, disse em depoimento que estava se dos maltratada juntamente com seus irmãos. O delegado de plantão da unidade policial, acabou flagranteado a babá pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos. A mesma deve ser levada para audiência de custódia.

Por Correio da Amazônia