PM reforça patrulhamento e garante segurança em postos de vacinação

Mais de 150 policiais militares e 60 viaturas reforçam o policiamento e garantem a segurança nos 57 postos de vacinação durante a campanha “Vacina Amazonas”, que acontece neste fim de semana em Manaus. Em todos as unidades, dois policiais militares em uma viatura de área estão presentes no local para coibir qualquer tipo de ação criminosa. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também atua na escolta de distribuição dos imunizantes.

De acordo com o subcomandante geral da PM, coronel Ronaldo Negreiros, os policiais militares e todos os gestores de área foram acionados, com objetivo de garantir a segurança do local e da população que está nos pontos de vacinação.

O subcomandante-geral da PM disse ainda que além do policiamento nos postos de vacinação, os policiais militares estão realizando a escolta dos imunizantes. Os policiais que estão fazendo a segurança dos pontos que funcionam até as 17h, após o fechamento vão reforçar o patrulhamento no Sambódromo, Centro de Convenções Vasco Vasques e na Arena da Amazônia, onde a vacinação vai se estender por 32 horas ininterruptas, até as 17h de domingo.