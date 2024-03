PMAM dá dicas de preparação para a 38ª Corrida Tiradentes na Arena da Amazônia

À medida que a 38ª Corrida Tiradentes da Polícia Militar do Amazonas se aproxima, os corredores de Manaus já estão se aquecendo para um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo local. Marcada para o dia 21 de abril na Arena da Amazônia, esta corrida histórica não apenas celebra o aniversário de 187 anos da PMAM, mas também desafia os participantes a superarem seus próprios limites.





Com percursos de 5 e 10 quilômetros ao longo da avenida Constantino Nery, a corrida oferece uma oportunidade única para policiais militares e o público civil se unirem em uma jornada de resistência e determinação. Mas para garantir o sucesso, a preparação é fundamental.

O capitão PM R. Fortes, do Centro de Educação Física e Desporto (CEFID) da PMAM, compartilhou valiosas dicas de preparação para garantir que todos possam cruzar a linha de chegada com segurança e satisfação. Aqui estão algumas sugestões essenciais para os corredores:

1. Treinamento Adequado: Um programa de treinamento consistente é a chave para o sucesso. Certifique-se de incluir corridas regulares em sua rotina, aumentando gradualmente a intensidade e a distância para construir resistência.

2. Foco na Resistência: Com a corrida acontecendo em um ambiente urbano desafiador, é crucial fortalecer sua resistência. Treinos leves e corridas regulares irão prepará-lo para os rigores do percurso.

3. Cuidados com o Clima: O clima quente e úmido de Manaus pode ser implacável. Treine em horários mais frescos e mantenha-se hidratado durante todo o treinamento e corrida para evitar a desidratação.

4. Alimentação e Hidratação: Uma dieta equilibrada e hidratação adequada são essenciais. Opte por refeições leves antes da corrida e escolha alimentos que ofereçam energia de longa duração. Não se esqueça de reabastecer com líquidos durante e após os treinos.

5. Descanso Adequado: O descanso é uma parte crucial do processo de treinamento. Certifique-se de incluir períodos adequados de recuperação em sua rotina para evitar o esgotamento.

Com estas dicas valiosas em mente, os corredores estão prontos para enfrentar o desafio da 38ª Corrida Tiradentes da PMAM. Junte-se à celebração da história e da determinação enquanto a comunidade se reúne para honrar a Polícia Militar do Amazonas e todos os que participam deste evento emblemático.