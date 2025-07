Podcast da OAB-AM debate exclusão de mulheres, negros e indígenas na política brasileira

A baixa representatividade de mulheres, negros e indígenas nos espaços de poder será o tema do podcast especial promovido pela Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB-AM, em parceria com o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção (CACC). O debate acontece nesta terça-feira, 29 de julho, às 16h (horário de Manaus), com transmissão ao vivo pelo canal do Portal Web Manaus no YouTube (acesse aqui) e pelas redes sociais das entidades parceiras.





Com o tema “Causas e consequências da baixa inclusão de mulheres, de negros e de indígenas na política”, o encontro busca promover reflexão crítica e esclarecimentos sobre o Projeto de Lei Complementar nº 112/2021, que propõe mudanças significativas no Código Eleitoral, com impacto direto nas regras de financiamento de campanhas e na reserva de vagas para candidaturas femininas.

Participantes do debate

O podcast contará com a presença de nomes de referência na área política e acadêmica:

• Raimundo Nonato, doutor em Ciência Política, professor do Departamento de Antropologia da UFAM e membro do Laboratório de Estudos sobre Cultura e Política (UFAM);

• Ivy Chagas, filósofa, doutora em Filosofia Política, professora da SEDUC e colaboradora da UEA, além de pesquisadora em participação e representação política.

A mediação será conduzida por Carlos Santiago, sociólogo, cientista político, advogado e presidente da Comissão de Reforma Política da OAB-AM, além de membro ativo do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e do Grupo de Pesquisa da UFAM sobre Representação Política.

Reflexão necessária e urgente

O debate pretende lançar luz sobre os obstáculos estruturais que limitam o acesso de grupos historicamente marginalizados à política institucional, bem como discutir alternativas de enfrentamento, com base nas propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional.

Segundo os organizadores, a iniciativa reforça o compromisso da OAB-AM e das entidades do Comitê com a ampliação da participação democrática e o fortalecimento da cidadania plural.

Comitê Amazonas de Combate à Corrupção

O CACC é uma articulação formada por diversas instituições representativas da sociedade civil, incluindo:

• Arquidiocese de Manaus

• Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM)

• Conselhos Regionais de Administração, Contabilidade e Economia

• Sindicatos dos Jornalistas e dos Fazendários do Amazonas

A atuação do comitê é pautada pela promoção da ética pública, do controle social e do combate à corrupção eleitoral em todas as suas formas.