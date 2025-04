Polêmica no BBB 25: Guilherme é acusado de burlar regras em prova decisiva

Uma atitude de Guilherme Vilar antes da Prova do Finalista no BBB 25 gerou polêmica nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (18). Internautas pediram a desclassificação do brother após ele colocar uma blusa extra antes do início do desafio de resistência ao frio — o que muitos consideraram uma forma de trapaça.





Em um trecho recuperado pelos fãs do programa, é possível ver os quatro finalistas sendo orientados por Tadeu Schmidt sobre as regras da prova. Na sequência, eles vão até o armário pegar os coletes que deveriam usar durante o desafio. Guilherme, vestido com roupas pretas, chega a colocar o colete, mas, pouco antes de ir para o local da prova, pega uma blusa cinza que estava na sala e a veste por cima. Veja:

Horas depois, já durante a disputa, após as desistências de João Pedro e Vitória Strada, Guilherme comentou com Renata Saldanha que estava com calor. Renata, tremendo de frio, observou que ele estava usando duas blusas, enquanto ela permanecia encharcada com a roupa grossa que escolheu inicialmente.

A atitude gerou revolta nas redes sociais, e a hashtag Guilherme Desclassificado chegou ao topo dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Para muitos internautas, o brother teve uma vantagem indevida sobre Renata.

“Tadeu foi muito claro: ‘Se precisarem de qualquer coisa, peçam, falem com a direção’. Guilherme não pediu autorização para colocar outra blusa depois da explicação. Isso é contra as regras”, criticou um usuário. “Renata tremendo de frio e o Guilherme com calor porque está com duas blusas térmicas… inadmissível!”, escreveu outro. “Se isso passar, no próximo BBB alguém vai levar a mala inteira pra sala e se vestir conforme a prova for anunciada. Abre precedente!”, reclamou mais um.

Enquanto a polêmica se espalhava, João Pedro deixou a prova por volta das 8h56, após resistir por nove horas. Com muitas dores e mancando, o brother informou à produção que não conseguiria continuar. Antes de sair, ele ainda incentivou a sister a resistir até o fim. Apesar do frio e do desgaste, ela prometeu continuar.

Fonte: ibahia