Polícia apreende 156 kg de maconha e prende homem com três armas de fogo

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), apresentou, nesta quarta-feira (23/03), o resultado de três ações policiais que resultaram nas apreensões de 156 quilos de maconha, avaliados em R$ 3,2 milhões, e na prisão em flagrante de Clerison Marques Santos, 49, que estava em posse irregular de três armas de fogo.





As ações ocorreram na terça-feira (22/04), nos bairros Grande Vitória e Japiim, zona leste e sul de Manaus, e no ramal da Cachoeira do Castanho, quilômetro 23 da Rodovia Estadual AM-010. As localidades estavam sendo investigadas há cerca de quatro meses.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, ressaltou a atuação da equipe de investigação do Denarc, sob a coordenação do delegado Rodrigo Torres. As investigações tiveram início há quatro meses, a partir de uma apreensão anterior feita pelo Denarc.

“A PC-AM, por meio do Denarc, conseguiu impedir a comercialização dessa droga, que, após investigações, descobriu-se que partiria de Manaus com destino a Fortaleza, no Ceará, caracterizando tráfico interestadual. As investigações seguem para identificar os receptadores no Nordeste”, destacou Fraga.

O delegado-geral também mencionou que a PC-AM continua intensificando os trabalhos e compartilhando informações com a Polícia Civil do Ceará (PCCE) para que todos os envolvidos sejam responsabilizados.

Ação policial

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, a operação foi dividida em três frentes distintas: nos bairros Grande Vitória e Japiim e no ramal da Cachoeira do Castanho, na AM-070.

“A primeira ação policial aconteceu no bairro Grande Vitória. A equipe de investigação realizou diligências e foram encontrados 22 tabletes contendo maconha, do tipo skunk, que estavam enterrados em um buraco de uma casa. Seguimos investigando a autoria do armazenamento dos entorpecentes”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, na segunda ação, desencadeada no bairro Japiim, foram encontradas três armas de fogo na posse de Clerison. Na ocasião, ele foi autuado em flagrante por posse irregular de armas de fogo.

“Durante a terceira ação, a equipe de investigação se deslocou para um sítio no ramal Cachoeira do Castanho, quilômetro 23 da Rodovia Estadual AM-010. No local, foram encontrados 122 tabletes de maconha”, afirmou.

Ainda segundo o delegado, foi apurado que as drogas encontradas chegaram por meio fluvial e seriam escoadas para outros estados, como o Ceará. Ao todo foram apreendidos 156 quilos de maconha durante as ações.

“As diligências seguem com o objetivo de prender os responsáveis pela droga apreendida e de desmantelar a estrutura financeira do grupo criminoso”, contou o delegado.