Polícia apreende 21 quilos de maconha avaliados em R$ 200 mil no porto de Maraã

A Polícia Civil de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus), apreendeu 21 quilos de maconha do tipo skunk. As drogas estão avaliadas em R$ 200 mil e estavam dentro de uma mala, em uma embarcação no porto do município.





De acordo com o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP de Maraã, o material ilícito foi apreendido após uma denúncia anônima, alegando que as drogas estariam no porto da cidade.

“No momento não houve identificação de quem era o dono da mala, no entanto, no decorrer das investigações, por meio das filmagens do barco, foi possível identificar o proprietário, um homem de 36 anos”, disse.

Conforme o delegado, o homem será indiciado por tráfico de drogas e as investigações continuarão para identificar quem forneceu as drogas.