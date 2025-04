Polícia apreende 280 kg de drogas em loja de veículos de fachada no Parque das Laranjeiras

MANAUS | A Polícia Civil realizou uma operação na última quinta-feira (10), que resultou na prisão de Matheus Luiz Melo de Oliveira Cunha, de 26 anos, suspeito de comandar um esquema de tráfico interestadual de drogas. A ação representa um duro golpe ao crime organizado, com um prejuízo estimado em cerca de R$ 10 milhões.





Durante a operação, foram apreendidos 280 quilos de entorpecentes, entre maconha do tipo skunk e cocaína. Também foram confiscados 10 carros de luxo, uma motocicleta e um caminhão, utilizados para o transporte das drogas. A maioria dos veículos era utilizada para camuflar os entorpecentes antes de serem enviados para os estados do Pará e Ceará, principalmente para as cidades de Santarém e Fortaleza.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, as investigações começaram em fevereiro deste ano, quando a equipe identificou movimentações suspeitas em uma empresa de fachada localizada no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. A empresa era usada como base para ocultar os veículos carregados com drogas.

Segundo a Polícia Civil, os veículos apreendidos somam cerca de R$ 2 milhões em valor de mercado, enquanto os entorpecentes estão avaliados em mais de R$ 8 milhões.

Matheus Luiz foi autuado por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.