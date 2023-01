Polícia apreende 500 kg de maconha e fuzis em ilha próximo a Manacapuru

MANAUS – A polícia apreendeu meia tonelada de drogas e dois fuzis. A ação, desencadeada com o apoio das Polícias Militar (PMAM) e Civil (PCAM) do Amazonas, ocorreu na tarde de segunda-feira (09), no município de Manacapuru (a 98 quilômetros de Manaus).

Esta é a primeira grande apreensão deste ano, e ocorreu a partir de uma determinação do Secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, que ordenou o reforço de ações de combate à criminalidade em todo o Amazonas.

O capitão Laio Pontes, que integra a equipe da Seaop e que esteve à frente da ação, explicou que a ocorrência teve início no domingo (08/01), após as equipes receberem uma denúncia anônima.

“A denúncia falava que havia dois indivíduos colombianos circulando naquela região, e que tinham negócios com o tráfico de drogas, e estariam usando carros para se movimentarem. A denúncia deu detalhes de onde estaria armazenado o material”, explicou o capitão.

As equipes solicitaram apoio da Companhia de Operações Fluviais (2° Cia BPAMb) para um local próximo ao lago do Jacaré.

De imediato, a equipe de serviço deslocou-se em lanchas de Patrulhamento Fluvial (LPF’s) para serem realizadas as devidas diligências. Além da droga, os policiais apreenderam dois Fuzis AR 15. Os suspeitos fugiram.

A ocorrência foi apresentada na sede do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) para os procedimentos cabíveis.

Com informações – Correio da Amazônia