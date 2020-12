Polícia apreende adolescente com drogas e arma de fogo no Centro

MANAUS – Por volta das 22h30 desta terça-feira (29), policiais militares da Força Tática apreenderam um adolescente de 16 anos em posse de entorpecentes e arma de fogo na rua Ipixuna, na área do Residencial Prosamim no Igarapé de Manaus, Centro da cidade, zona sul.

De acordo com os policiais, o jovem foi avistado em atitude suspeita quando a equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades do residencial. Após abordagem e revista, os policiais encontraram, dentro de duas sacolas plásticas que ele carregava, duas grandes porções de supostamente cocaína e um revólver calibre 32 carregado com quatro munições intactas.

O adolescente, que foi verificado já ter passagem pela polícia por tráfico de drogas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para providências.