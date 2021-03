Polícia apreende drogas, arma e detém vários envolvidos com o tráfico na zona Leste

MANAUS – Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram, em diferentes ocorrências entre o fim da tarde e a noite de quinta-feira (11/03), a detenção de oito indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, além de apreender uma arma de fogo, R$ 4 mil em espécie e cerca de 2 quilos de entorpecentes, na zona leste da capital.

Em uma das ações, por volta de 23h30, a equipe da viatura 6437 abordou um jovem de 23 anos, em atitude suspeita, na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Com ele foram encontradas duas porções médias de substâncias ilícitas, supostamente oxi.

No momento da abordagem, o suspeito informou que possuía um tablete de maconha em sua residência no Conjunto Castanheiras. No local informado, policiais da viatura 6050 da 4ª Cicom encontraram uma sacola com várias substâncias em formato de pedras, de supostamente oxi, um tablete com aspecto de maconha, um celular, além de R$ 4 mil em dinheiro.

Diante do flagrante, o jovem foi detido e encaminhado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

No bairro Val Paraíso, durante Ação Saturação, por volta das 20h30, após denúncia pela linha direta da 30ª Cicom, policiais das viaturas 6361 e 9892 detiveram um jovem de 19 anos praticando comércio ilícito de drogas em um beco da rua Urtigão. Com ele foram encontradas duas porções de substâncias com características de “skunk” e dois aparelhos celulares.

Ainda após buscas no local, os policiais encontraram uma bolsa contendo mais duas porções de substâncias supostamente cocaína e oxi, um aparelho celular e um rádio comunicador. O detido foi apresentado no 14º DIP para os procedimentos.

Mais cedo, por volta de por volta de 16h30, na comunidade Mundo Novo, no Jorge Teixeira, foram detidos seis indivíduos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As detenções foram realizadas por equipes policiais da unidade, durante a Ação Pacificador, nas viaturas 9892, 6361, 7261, 0003, sob a coordenação do comandante da 30ª Cicom, capitão PM Soeiro.

Os envolvidos no tráfico de drogas, de idades não informadas, foram detidos durante incursão em um beco da rua P, do referido bairro. Com eles foram encontrados 670 gramas de substâncias supostamente entorpecentes, uma balança digital e uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 20. Todos foram encaminhados para o 14° DIP para a adoção das medidas legais cabíveis.