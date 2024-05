Polícia apreende grande quantidade de drogas no bairro Redenção

MANAUS | Durante Operação ONÇA nas zonas Norte e Leste da cidade, na tarde de segunda-feira, (27), as equipes da 13ª e 4ª CICOM, receberam a informação de que na rua Tabatinga, no bairro Nova Conquista, havia um indivíduo conhecido como “Paulinho” e que este supostamente seria traficante no bairro Redenção e estava com uma arma de fogo do tipo pistola, sendo que era de costume do suspeito ameaçar os moradores locais com o armamento.





Diante dos fatos as equipes deslocaram até a residência do suspeito onde foi feito contato com o mesmo, tratava-se de Paulo Rego Medeiros Junior, 34 anos, e este confessou que estava guardando uma pistola cal. 45, o que foi confirmado.

Paulo então informou às equipes que não era traficante no bairro Redenção, que apenas comprava drogas para consumo em uma boca de fumo na Rua Mirasselva, Redenção.

As equipes então deslocaram ao local informado e após diligências foram apreendidas várias porções de entorpecentes e balanças de precisão em duas casas abandonadas. Diante dos fatos o infrator foi apresentado no 14° DIP.