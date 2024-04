Polícia apreende materiais utilizados para derrubada de árvores em Parintins

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM ), na segunda-feira (08/04), apreendeu materiais utilizados para derrubada de árvores em loteamento do “Teixeirão“, localizado no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).





Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, a ação se deu após denúncia via linha direta do 11º BPM. A equipe policial, ao chegar no local, constatou a derrubada de árvores, tipo castanheira, o que caracteriza crime ambiental.

Os PM’s apreenderam três terçados, uma corrente de motosserra, litros de gasolina, uma bolsa com ferramentas e garrafa térmica. Ninguém foi preso e o material foi encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sedema) do município.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.