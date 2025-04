Polícia apreende material usado por criminosos em comunidade de Coari

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em operação na Base Fluvial Arpão 3, apreendeu motores de popa, drogas e balanças de precisão, utilizados por grupos criminosos, além de seis quelônios. As apreensões foram registradas, na quinta-feira (10/04), na comunidade do Murituba, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus).





A apreensão foi registrada por volta das 15h30, logo após os policiais militares, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), terem recebido informações de que um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e roubos estava escondido na comunidade.

Os policiais se deslocaram à comunidade e quando se aproximaram da residência, onde o suspeito estava, o mesmo conseguiu fugir. No lado exterior da casa, os policiais apreenderam, escondido dentro do banheiro, uma sacola com 250 gramas de droga, duas balanças de precisão e uma quantia em dinheiro.

Ainda no quintal, foram apreendidos três motores de popa. Os quelônios foram encontrados, também, na área externa, presos em um cercado. Todo material apreendido e os animais foram apresentados à Polícia Civil (PC-AM) embarcada na Base Arpão 3. Em seguida, os quelônios foram soltos.