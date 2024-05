Polícia busca ladrão atropelado por Lamborghini após roubo de relógio de R$ 200 mil em SP

A Polícia Civil de São Paulo está em busca do ladrão que roubou um relógio de mais de R$ 200 mil do dono de uma Lamborghini na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi.





O crime ocorreu quando um empresário de 64 anos foi abordado por um ladrão armado na esquina com a rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior. Durante a fuga, o empresário colidiu seu carro avaliado em mais de R$ 3 milhões contra o criminoso, danificando a moto do ladrão e a frente da Lamborghini. Apesar disso, o ladrão conseguiu fugir a pé com o relógio roubado.

O suspeito foi identificado pela polícia, deixando para trás seu celular e a arma usada no assalto. A moto estava registrada em seu nome, e ele é originário de Taboão da Serra, cumprindo pena no regime semiaberto por outros crimes.

A ocorrência está sendo investigada pelo 14º DP de Pinheiros, mas o suspeito ainda não foi encontrado. A Lamborghini não tinha seguro, conforme informado pelo proprietário à polícia.

Nota da SSP

“O motorista de uma Lamborghini trafegava pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, por volta das 12h45 deste sábado (18), quando foi abordado por um suspeito armado, em uma motocicleta. O indivíduo anunciou o roubo e subtraiu o relógio da vítima, que acelerou o carro contra o autor na tentativa de impedir o crime. O criminoso fugiu. A moto usada pelo suspeito, assim como a arma, foram deixadas por ele no local. A ocorrência está sendo registrada no 14º DP e mais detalhes serão fornecidos quando o boletim de ocorrência for finalizado.”

Fonte: g1