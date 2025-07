Polícia Civil cumpre mandados em operação contra crimes sexuais em Boca do Acre

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apresentou o resultado de uma operação contra a pedofilia em Boca do Acre (1.028 km de Manaus), que cumpriu um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra três homens investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes.





Segundo o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), o aumento de denúncias no município motivou a operação. Ele reforçou a importância de denúncias pelo 181 e alertou os responsáveis sobre os riscos do uso de celulares por menores.

O delegado Gustavo Kallil, da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que os casos envolvem vítimas diferentes. Um homem de 41 anos foi preso por descumprir medida protetiva e é investigado por estuprar a enteada de 8 anos. Outro mantinha conversas de teor sexual com uma adolescente de 12 anos. O terceiro é investigado por assédio e armazenamento de pornografia infantil.

O preso responderá por descumprimento de medida protetiva e estupro de vulnerável; os outros dois também serão investigados por crimes semelhantes.