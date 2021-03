Polícia Civil deflagram operação ‘Resguardo’ em Manaus

MANAUS – Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher (DECCMs), deflagra, nesta segunda-feira (08/03), a operação ‘Resguardo’, maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher do Brasil. A operação ocorre nos 26 estados do país e no Distrito Federal (DF).

A ação integrada teve início no dia 28 de janeiro deste ano, em todo o Brasil, para apurar denúncias de violência doméstica.