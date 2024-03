Polícia Civil desarticula laboratório de drogas no São José

MANAUS | A Polícia Civil desarticulou, na segunda-feira (18), um laboratório de drogas que funcionava em casa na rua Tiquiê, bairro São José Operário, zona leste da capital.





Foram apreendidas quantias significativas de oxi, maconha e cocaína, além de uma arma de fogo, balanças de precisão e 12 aparelhos celulares.

De acordo o delegado Ericson Tavares, titular do 6º DIP, as investigações estavam em andamento há cerca de dez dias, e hoje, foi deflagrada uma operação que culminou na desarticulação do laboratório e na apreensão do material ilícito.

“No momento da ação, um indivíduo que estava no endereço conseguiu fugir pulando o muro do imóvel, mas vamos dar andamento às investigações e será solicitada a prisão dele à Justiça”, informou Ericson.

Todo o material foi levado ao 6º DIP e em seguida será periciado.