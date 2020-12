Polícia Civil do Amazonas cria novas unidades e núcleos policiais em 2020

Com o intuito de dar mais celeridade aos trabalhos, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e do delegado-geral adjunto Tarson Yuri Soares, implementou, ao longo de 2020, novas unidades e núcleos policiais que estão ajudando na elucidação de crimes e permite um trabalho cada vez mais efetivo da instituição em temas específicos como corrupção, feminicídio e crimes virtuais.

Entre as unidades inauguradas este ano estão o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o Núcleo de Combate ao Feminicídio, nas dependências da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS); Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor) e a Delegacia Especializada em Repressão à Crimes Cibernéticos (Dercc), além do Centro de Saúde e Bem-Estar.

A delegada-geral Emília Ferraz destacou que, com a criação dos novos núcleos e delegacias, os trabalhos policiais serão intensificados em crimes mais atuais e que possuem um cuidado mais específico. “Crimes como corrupção, feminicídio e delitos, que ocorrem no meio virtual, serão investigados com mais rigor. Estamos trabalhando para levar mais segurança à população”, salientou ela.

Em fevereiro, a nova sede do DRCO foi inaugurada na avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste. O prédio conta com uma estrutura maior e que possibilita mais eficiência nas investigações sobre o crime organizado no Estado. Já em agosto, a PC-AM implementou o Núcleo de Combate ao Feminicídio, um dos primeiros do país. Ele conta com uma equipe específica para trabalhar nos inquéritos de feminicídio, o que tem permitido aumentar o potencial de prisão dos autores do crime mais rapidamente.

Posteriormente, em outubro, cumprindo diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e correspondendo aos anseios da sociedade amazonense, a Deccor foi inaugurada, sendo responsável pela investigação, repressão e prevenção de crimes de corrupção praticados contra a administração pública, nas esferas estadual e municipal.

A instituição, sempre atenta às mudanças do mundo contemporâneo, onde boa parte das relações sociais, econômicas e empresariais ocorrem por meio do universo virtual, criou a Dercc, em funcionamento desde outubro. Respeitando a liberdade de expressão e o direito à privacidade dos usuários, a unidade policial busca investigar os crimes cometidos na plataforma digital e punir eventuais infratores na forma da lei.

Além das unidades policiais criadas, visando oferecer mais qualidade de vida aos servidores, o Centro de Saúde e Bem-Estar foi criado e fica situado nas dependências da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Ele conta, inicialmente, com um fisioterapeuta e uma dentista que vão atender os funcionários da instituição e que, posteriormente, os encaminharão para tratamentos específicos, em lugares especializados.