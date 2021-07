Polícia Civil do Amazonas resgata 81 quelônios em Itapiranga

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia de Itapiranga (distante 227 quilômetros em linha reta de Manaus), resgatou nesta terça-feira (27/07), por volta de 9h30, 81 quelônios que estavam em cativeiro, na residência de um homem, de 31 anos, de identidade não revelada, no bairro Caracaraí, naquele município. A apreensão foi uma ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Guarda Municipal.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da DIP, após receberem denúncia anônima de que os animais estariam em cativeiro, uma equipe conjunta foi formada e começou a diligência em torno do caso.

“Ao chegarmos no endereço indicado, encontramos 81 quelônios em sacos de fibra. O homem, que estava em posse dos animais, foi levado à delegacia para prestar depoimento. Ele disse que mantinha os animais para venda, pois está desempregado, e faria isso para ajudar sua esposa recém-operada”, relatou o delegado.

Ainda conforme Nogueira, o homem mantinha os animais sem autorização dos órgãos competentes, e a quantidade apreendida é muito superior à permitida para caça de subsistência.

“Caso fosse uma quantidade inferior, devido à precária condição financeira dele, a legislação abriria uma exceção, mas como a quantidade é considerável e não se encaixa em caça para subsistência, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi instaurado”, detalhou Nogueira.

Após o resgate dos animais, a Secretaria do Meio Ambiente daquele município foi acionada para realizar a devolução dos animais à natureza.

Procedimentos – O homem foi autuado pela Lei 9.605/98, referente a crimes ambientais e assinou um TCO, sendo liberado em seguida.