Polícia Civil participa de reunião para enfretamento do exercício ilegal da profissão de guias de turismo

MANAUS – A Polícia Civil participou de uma reunião com a equipe da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e guias profissionais de turismo, durante a manhã desta quarta-feira (02/12). A reunião ocorreu na sede da Amazonastur, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado, a reunião teve o objetivo de definir estratégias e receber denúncias contra falsos guias de turismo que cometem exercícios ilegais da profissão, no Amazonas.

“A respeito das denúncias, os guias cadastrados e os consumidores devem formalizá-los junto com as provas das ofertas divulgadas, como foto, folder ou vídeo, para que haja punição do falso guia, pois ele oferece riscos à segurança e não tem compromisso com a qualidade dos passeios turísticos”, comentou o delegado.

Conforme o titular, guias de turismo, que passam por cursos, denunciam que alguns hotéis incentivam a prática criminosa e que tal atitude ofende a classe que trabalha na formalidade.

“Devemos ficar atentos aos falsos guias. E, para isso, a orientação é que os interessados nos serviços turísticos do nosso Estado acessem os canais de consulta de guias de turismo habilitados pelo site www.cadastur.turismo.gov.br. Se preferir, envie um e-mail para [email protected] ou fale com os servidores da empresa pelo número (92) 2101-8180”, frisou Eduardo Paixão.