Polícia Civil prende homem por falsificação de documento público e falsa identidade

Na tarde de quinta-feira (06/01), por volta das 14h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), prendeu em flagrante, Allan Almeida de Araújo, de 31 anos, pelos crimes de falsificação de documento público e falsa identidade. A ação, que contou com o apoio do programa Amazonas Mais Seguro, ocorreu na rua São Lázaro, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da unidade especializada, o infrator se passava por policial, apresentava uma carteira falsa de investigador de polícia e utilizava um simulacro de arma de fogo.

“Ele fazia fotos exibindo o simulacro e a falsa carteira. Allan também comercializava essas carteiras falsas, além de certificados de conclusão do ensino médio e histórico escolar para várias partes do país. Durante a ação, os materiais utilizados por ele foram apreendidos”, explicou o delegado.

A autoridade policial informou que durante as investigações os policiais da DERFD constataram que Allan possuía uma gráfica dentro da casa dele, onde eram produzidos e vendidos os materiais falsificados. “As investigações irão continuar para averiguar se há outras pessoas envolvidas na ação criminosa”, afirmou Pinho.

Procedimentos – O indivíduo foi autuado por falsificação de documento público e falsa identidade, e será encaminhado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.