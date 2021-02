Operação ‘Naftalina’ desarticula célula de desmanche e clonagem de carros

MANAUS – A Polícia deflagrou ao longo de quinta-feira (04/02), a operação “Naftalina”, que culminou na desarticulação uma célula de uma organização criminosa responsável por desmanchar e clonar veículos na zona leste da capital amazonense.

Na ocasião foram presos Jonas Silva dos Santos e Felipe Junior Souza da Costa, integrantes do grupo. Já Tarsis da Silva Gonçalves, considerado o criminoso que mais responde a processos na Justiça por furtos de veículos no Amazonas, segue foragido.

A ação foi coordenada pelos delegados Cícero Túlio e Raul Augusto Neto, respectivos titulares da DERFV e da 1ª Seccional Sul. Conforme Cícero Túlio, as investigações em torno do caso iniciaram há cerca de três semanas, quando policiais da Seccional Sul receberam a informação de que veículos furtados estavam sendo clonados para serem destinados ao bando criminoso.

Com base nisso, as unidades policiais decidiram realizar um trabalho integrado, por meio do qual foi possível identificar que os suspeitos mantinham uma base operacional para desmanche e clonagem dos automotores na rua Bela Vista, Comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade.

O titular da DERFV relatou que, ao se deslocarem até o local onde funcionava o desmanche, houve intensa troca de tiros dos infratores com as equipes. Durante a ação, Jonas Silva dos Santos e Felipe Junior Souza da Costa foram surpreendidos no momento em que estavam realizando o desmanche de uma motocicleta roubada e a adulteração de outros três veículos.

“Um outro indivíduo identificado como Tarsis da Silva Gonçalves conseguiu empreender fuga após atirar nos policiais. Ele é considerado o criminoso que mais responde a furtos de veículos no estado do Amazonas, tendo sido condenado por furto qualificado, além de atualmente responder a pelo menos dez processos criminais, além de mais de 20 Inquéritos Policiais (IPLs) na Justiça”, explicou o delegado Cícero.

Ainda de acordo com a autoridade policial, em junho de 2020, Tarsis foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estar sendo investigado pelo furto de dezenas de motocicletas naquele ano, tendo conseguido alvará de soltura para responder em liberdade, cerca de um mês após ser preso.

Veículos recuperados – Durante as ações foram recuperados cinco veículos adulterados, diversas peças de veículos roubados que foram desmanchados, bem como vários chassis de motocicletas furtadas pelo grupo criminoso.

Disque-denúncia – “Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Tarsis pode ligar de forma anônima ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia”, destacou o titular da DERFV.

Procedimentos – Os indivíduos foram autuados em flagrante por receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Tarsis segue foragido e irá responder pelos mesmos crimes. Além disso, também será indiciado por homicídio tentado qualificado em razão de ter atirado nos policiais.