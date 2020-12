Polícia deflagra operação ‘Vetus’ para combater crimes de violência contra idosos

Manaus – A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (04), a operação ‘Vetus’, que faz parte de uma operação inédita, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de combater crimes de violência contra idosos nos 26 estados do País e no Distrito Federal.

A operação integrada, que teve início no dia 1º de outubro de 2020 (Dia Internacional do Idoso), foi planejada tendo em vista o aumento de denúncias de abuso registradas durante o período da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Desde então, a PC-AM já apurou mais de 500 denúncias por meio de diligências investigativas domiciliares, que culminaram com a instauração de 203 procedimentos investigativos, com atendimento de mais de 655 pessoas idosas vítimas de violência e a prisão de 12 agressores em todo o Estado.

Nesta sexta, estão sendo cumpridas, em Manaus, 50 diligências investigativas domiciliares e duas medidas cautelares, todas feitas pela equipe de Investigação da DECCI, com o apoio das equipes da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) sul e centro-sul, Delegacia Especializada de Apurações de Atos Infracionais (Deaai) e Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc).