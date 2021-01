Polícia detém homem por transporte irregular de cilindros de oxigênio, na zona Oeste

MANAUS – Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, um homem de 44 anos que tentava transportar cilindros de oxigênio de forma irregular, no porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Foram apreendidos na ação 45 cilindros, dos quais 28 continham oxigênio.

A equipe foi acionada pelo Supervisor de Área (SA), por volta das 22h, com a informação de que um barco, de nome “Deus é Bom Demais”, estaria ancorado no porto do São Raimundo e possivelmente iria transportar vários cilindros de oxigênio, de forma irregular, para o município de Juruá. Ao chegar ao porto, os policiais localizaram a embarcação e realizaram buscas, encontrando 45 cilindros no total, estando 28 deles cheios e 17 vazios.

A equipe entrou em contato com o proprietário do barco para que comparecesse ao local com a documentação do material e confirmasse as informações necessárias, mas chegando ao local, o homem não possuía documento algum alegando a propriedade dos produtos, e nada foi confirmado.

Os cilindros foram apreendidos e inspecionados, sendo em seguida levados e distribuídos para as unidades hospitalares que necessitam do material.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos legais.