Polícia devolve 33 motocicletas recuperadas no interior do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), devolveu na manhã desta quarta-feira (27/08), 33 motocicletas provenientes de roubos e furtos, recuperadas durante a operação “Amazônia sem Fronteira”, nos municípios de Autazes, Codajás, Iranduba e Manacapuru.





Em coletiva de imprensa, o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, destacou mais uma importante atuação da DERFV, sob o comando do delegado Rodrigo Barreto. Essa já é a nona operação realizada em municípios do interior do estado, sempre apresentando resultados positivos à sociedade.

“Temos mapeado a logística de roubos e furtos de motocicletas e veículos da capital, que são levados para o interior por receptadores. Nessas operações, já conseguimos recuperar 160 motocicletas somente no interior, sem contar as apreensões feitas em Manaus”, ressaltou o delegado-geral adjunto.

Torres enfatizou ainda que a DERFV não apenas realiza o trabalho investigativo, identificando e prendendo envolvidos, mas também desempenha uma função social fundamental ao devolver os veículos recuperados aos seus legítimos proprietários.

Operação Amazônia sem Fronteira

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, esta é a 4ª edição da entrega de veículos recuperados, resultado de nove operações com foco nos municípios do interior do Amazonas.

“A devolução dessas motos é uma forma de demonstrar que nosso trabalho vai além das prisões e investigações. Nós devolvemos dignidade às pessoas. É também uma ação social. Não pretendemos parar, até o final do ano temos operações planejadas em cidades mais distantes”, afirmou Barreto.

O delegado explicou que, durante as operações, são realizadas abordagens nas ruas e verificação dos sinais identificadores dos veículos, constatando que a maioria está adulterada, com placas clonadas e chassis modificados.

“A maioria das motocicletas é roubada ou furtada em Manaus e depois adulterada. As pessoas encontradas em posse desses veículos são ouvidas, e verificamos quais delas agem de forma reiterada na venda para terceiros de boa-fé. Já identificamos alguns autores e, em breve, pretendemos deflagrar operações no interior com prisões”, destacou o delegado.

Ele também reforçou a importância da confiança da população no trabalho policial. “Pedimos que a população acredite no nosso trabalho. O proprietário não precisa vir até a delegacia; nós fazemos o contato e, em breve, ele pode receber a notícia positiva de que sua moto foi recuperada pela Polícia Civil”, declarou Barreto.

Devolução dos veículos

A professora Marciane Fernandes esteve na sede da DERFV para receber sua motocicleta, que havia sido roubada há dois anos e meio. “Já não tinha mais esperança de recuperar, mas hoje vou levá-la de volta. A Polícia Civil fez um trabalho excelente e sou muito grata, porque realmente não acreditava que conseguiria rever esse bem”, disse a professora.

Outro beneficiado foi Marcos José, que teve sua motocicleta restituída após 15 anos. “Fiquei surpreso quando recebi a notícia. Um trabalho excelente da Polícia Civil. Mais cedo ou mais tarde, a gente tem uma resposta, e hoje estou recuperando minha motocicleta”, relatou.