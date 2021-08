Polícia divulga imagem de homem procurado por matar empresário no Japiim

A Polícia Civil solicita a colaboração na divulgação da imagem de um homem, ainda não identificado, que está sendo procurado pelo homicídio do empresário Odsinei Gonçalves dos Santos, que tinha 55 anos. O crime ocorreu no dia 23 de julho deste ano, por volta das 13h, na rua Almir Pedreiras, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, a vítima estava em seu local de trabalho quando o crime ocorreu. O autor entrou no estabelecimento e pediu para que uma das filhas de Odsinei o chamasse, e no momento em que o empresário foi atender o homem, o infrator sacou um revólver e efetuou diversos disparos contra ele.

“Devido aos ferimentos, Odsinei ficou caído no local e o indivíduo fugiu. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, zona centro-sul, onde veio a óbito três dias após o delito”, contou Charles.

Ainda conforme a autoridade policial, toda a ação criminosa foi registrada por meio das câmeras de segurança do circuito interno do local. “Com as imagens foi possível constatar que o autor do crime utilizava um capacete, blusa de cor vermelha e bermuda preta”, disse o delegado.