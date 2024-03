Polícia divulga imagem de homem procurado por tentar matar a filha

A Polícia Civil divulga a imagem de Alexandrino Almeida Santos Filho, 47, que está sendo procurado por tentativa de feminicídio cometido contra sua filha, 24. O crime ocorreu no dia 24 de dezembro de 2023, no bairro Cidade Nova, zona norte.





Conforme a delegada Patrícia Leão, titular da unidade especializada, a vítima e o autor não tem uma boa relação familiar e, no dia do crime, eles se encontraram por um acaso em um supermercado naquela localidade. Com medo, a jovem saiu do local e o indivíduo a perseguiu.

“Eles entraram em seus respectivos carros e o homem passou a perseguir a vítima, que estava no veículo com seu marido e duas crianças, sendo sua filha e um sobrinho. O infrator estava com uma arma e a usou para alvejar o carro da filha”, disse.

Segundo a delegada, a vítima e seus familiares não foram atingidos pelos disparos. O homem tem passagem pelos crimes de lesão corporal e ameaça.