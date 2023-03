Polícia divulga imagens de envolvidos em roubo de 10 toneladas de cassiterita

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de Alex Sarmento Melo, Gabriel Ribeiro Couras e Heron Cordovil Silva, procurados por roubo de 10 toneladas de cassiterita. O crime ocorreu no dia 24 de dezembro de 2022.

Conforme o delegado Costa e Silva, titular do 19° DIP, as diligências iniciaram após as equipes da unidade policial tomarem conhecimento acerca do roubo da carga de minério.

“Na ocasião do fato, o condutor de um caminhão estava transportando o material e foi abordado por infratores, que o fizeram de refém e subtraíram o material”, disse.

O delegado disse ainda que três indivíduos, identificados como Carlos André Assis de Souza e Ezequiel Silva Borges, ambos de 37 anos, e Cláudio de Souza Assunção, 33, já foram presos por envolvimento no roubo.

Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca da localização de Alex, Gabriel e Heron deve entrar em contato pelo número (92) 99361-6172, disque-denúncia do 19º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.