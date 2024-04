Polícia e Amazonas Energia retiram câmeras irregulares na zona oeste de Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deu apoio a Amazonas Energia, na noite de sexta-feira (19/04), para retirada de câmeras instaladas de forma irregular nos bairros São Raimundo e Santo Antônio.





Os policiais militares foram designados para executar a ordem de serviço, juntamente com a equipe da Amazonas Energia, com o propósito de remover as câmeras irregulares instaladas nos postes nos bairros.

A equipe da concessionária conseguiu retirar 10 câmeras irregulares, as quais foram levadas ao 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.