Polícia encontra 5 tabletes de drogas em embarcação no município de Juruá

AMAZONAS – Policiais militares, do 7º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus) efetuaram, na madrugada desta sexta-feira (11/12), a prisão de um trio por envolvimento no tráfico de drogas naquele município, além de apreenderem seis pacotes no formato de tabletes de entorpecentes.

De acordo com as informações do 7º GPM, na madrugada desta sexta-feira (11/12), enquanto uma equipe policial realizava patrulhamento na cidade, os policiais realizaram abordagem a um homem de 23 anos em via pública. Após busca e revista pessoal, encontraram com ele uma porção de substância com aspecto de maconha ‘skank’ e uma porção com características de pasta à base de cocaína, além de uma quantia em dinheiro de R$ 50.

Pela manhã, por volta de 8h da manhã, após levantamento de informações com o detido, equipes de policiais militares, civis e um guarda municipal, efetuaram diligência e localizaram outros dois homens de 27 e 30 anos, que estavam com uma lancha de cor branca e capota azul de motor 40hp, escondidos em uma embarcação no porto fluvial da cidade, ancorada num pequeno flutuante.

Depois de realizarem buscas na embarcação, foram encontrados seis tabletes de substâncias entorpecentes, sendo cinco deles, possivelmente, maconha prensada e um de pasta à base de cocaína. O local seria usado como esconderijo dos suspeitos oriundos da cidade de Carauari (a 778 quilômetros de Manaus). Diante disso, todos foram conduzidos e apresentados com o material ilícito à delegacia de Juruá para a conclusão dos procedimentos legais.