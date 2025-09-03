Polícia encontra drogas armazenadas no forro do banheiro de uma embarcação

A Polícia apreendeu, na manhã desta quarta-feira (03), 10 quilos de entorpecentes escondidos no forro do banheiro de uma embarcação. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), foi executada durante a operação Protetor, na Base Arpão 2, nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).





Por volta das 8h30, os policiais militares abordaram a embarcação Soberana, que havia saído de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital), com destino a Manaus. Durante as buscas na lancha, a cadela policial Luna apontou para possível material ilícito no forro de um banheiro masculino.

Após buscas no local, a equipe policial encontrou 16 tabletes de pasta-base de cocaína. O material apreendido foi encaminhado para o cartório da Base Arpão 2, que, por meio da Polícia Civil (PC-AM), dará seguimento nas investigações.