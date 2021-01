Polícia encontra drogas camufladas em formato de cebola em embarcação

MANAUS – Durante a operação no Rio Solimões, a polícia realizou abordagem a embarcação FB Monteiro II, durante a noite de quinta-feira, (28), por volta das 22h.

Durante a revista com a cadela policial Jade, foram localizados 49 unidades de bolinhas camufladas em formato de cebola, enrolado com a palha da cebola, totalizando aproximadamente 10 kg, de pasta base de cocaína. Foi identificado o autor do fato através de um documento , bem como o receptor no seu destino final.

A dupla foi levada para a delegacia de polícia onde devem responder pelos crimes.

Por Correio da Amazônia